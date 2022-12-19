مراسل “وال”: كتلة من البرلمان التركي يزور بنغازي ويجري لقاء سياسي حزبي

بنغازي 19 ديسمبر 2022 (وال)- أقيم بمدينة بنغازي صباح اليوم الإثنين، لقاء حزبي سياسي ليبي تركي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن اللقاء أطرافها حركة المستقبل الليبية، وأعضاء عن مجلس الشعب التركي؛ بينهم نائب عن مدينة ( بطمان ) التركي، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في شؤون الشرق الأوسط ومستشار مجلس الشعب، ومثّل الوفد حزب الشعوب الديمقراطية ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي.

وأضاف المراسل أن الجانبين توصلا خلال جلستهما الصباحية إلى اتفاق بشأن توحيد الجهود السياسية من أجل انتشال الصورة السلبية لتركيا، التي ترسخت في أذهان الليبيين نتيجة سياسات الحكومة الحالية وتعاملها الأحادي مع طرف واحد في البلاد، مما نتج عنه إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ قرارات كانت لا تحظى بقبول أو إجماع من البرلمان التركي مثل اتفاقيات ترسيم الحدود والتدخل العسكري في ليبيا.

وأكدت النائبة تولاي حاتم اوغولري أورج – خلال جلسة اليوم – على ضرورة المحافظة على وحدة التراب الليبي، ورفض كل مظاهر التقسيم، وسرعة خروج أي قوة عسكرية أجنبية من الأراضي الليبية، وإن السلام والحوار بعيدًا عن السلاح هو الطريق الحقيقي لرسم ملامح الدولة الواحدة، واصفة علاقة بين الشعبين بأنها مبنية على الاحترام والود بعيدًا عن سياسة الحكومة الحالية.

والجدير بالذكر، أن الوفد البرلمان التركي الذي وصل مساء أمس الأحد من مدينة اسنطبول، جاء تلبية لدعوة حركة المستقبل الليبي، ليكون باكورة صالوناتها السياسية الحزبية الدولية لتباحث في العلاقات السياسية بين البلديين. (وال) هــ ش/ ر ت

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