مؤسسة الطاقة الذرية تقيم ندوة علمية حول الإستخدام الآمن للمواد المشعة.

طرابلس 19 ديسمبر 2022 (وال) – أقامت مؤسسة الطاقة الذرية خلال اليومين الماضيين بقاعة الاكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور؛ ندوة علمية بعنوان “المسؤولية الجماعية في حماية البيئة والإنسان من مخاطر الإشعاع”.

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة “وجدي الرتيمى” في مستهل الندوة التي نظمت تحت شعار (الإستخدام الآمن للمواد المشعة) شرحا وافيا عن المؤسسة ومراكزها البحثية منذ نشأتها .

وناقش القائمون عليها كيفية الاستخدام الآمن للمواد المشعة، التي تدخل في مجالات عديدة أبرزها الطب والصناعة ومسؤليات الجهات ذات العلاقة في حماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع والطرق المثالية لاستخدامها.

وشارك في الندوة هيئة الرقابة الإدارية ومركز الرقابة على الاغذية والأدوية – المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والإجتماعي –وزارة التعليم العالي – جهاز الإسكان والمرافق ومركز البحوث والاستشارات جامعة صبراته وجهاز المباحث الجنائية – مصلحة الجمارك – وزارة النفط والغاز -الشركة الليبية للحديد والصلب- غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالجبل الغربي- مركز بحوث تغيرات المناخ.

وأوصى المشاركون في الندوة بالاهتمام بتوطين التقنية النووية في المجالات السلمية خاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات الزراعة والطب والصناعة.

كما دعت توصيات الندوة الى تطبيق معايير السلامة وقواعد وإجراءات الامن والوقاية من الاشعاع عند التعامل مع المواد المشعة ونقلها .

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