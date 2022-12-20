وزير النفط والغاز يستقبل السفير الاندونيسي لدى ليبيا .

طرابلس 19 ديسمبر 2022م ( وال )- استقبل وزير النفط والغاز ” محمد عون ” بديوان الوزارة بطرابلس السفير الاندونيسي لدى ليبيا ” ديدي أحمد رفاعي ” والوفد المرافق له .

وذكر مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة اليوم الثلاثاء أن الوزير قدم للسفير خلال اللقاء نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز فى ليبيا و كذلك نبذة عن قانون النفط الليبي و مراحل تطوره و التي توضح دور ومهام الوزارة و علاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط و مؤسسات الدول الأخرى .

وتطرق الوزير إلى تطوير قطاع النفط والغاز و رؤية الوزارة فى هذا الشأن ، مؤكدا على أواصر الاخوة بين البلدين و أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة فى تطوير و استكشاف المناطق البرية والبحرية التى لم تستكشف بعد وامكانية الإستفادة بين البلدين فى تطوير الكوادر و تبادل الخبرة فى مجال قطاع النفط والغاز.

من جانبه أكد السفير على أهمية زيادة التعاون بين اندونيسيا و ليبيا ، مؤكدا تطلع بلاده لزيادة التعاون ، حاثّا على ضرورة تواصل اللقاءات بين الجانبين لما فيه مصلحة البلدين .

وحضر اللقاء مدير مكتب الوزير ” عبد الباري قنيدي ” و المستشار ” احمد الغابر ” و ” عاصم محمد ابوزيد ” مدير مكتب العلاقات و التعاون الدولي .

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