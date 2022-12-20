وزارة الخارجية تنظم ندوة علمية تحت عنوان "الرأي القانوني بين الأهمية والإهمال في عمل الإدارة" .

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس الاثنين بالعاصمة طرابلس الندوة القانونية_ العلمية _الأولي بعنوان “الرأي القانوني بين الأهمية والإهمال في عمل الإدارة ” .

وتضمنت ندوة ” الرأي القانوني بين الأهمية والإهمال في عمل الإدارة” ، محاور عدة عن ” الرأي القانوني وآليات طلبه»، و«قيمة الرأي القانوني وأهميته ” ، حيث أكد المشاركون على أهمية مبدأ الرأي و المشاورة والأخذ بالرأي القانوني المقدم ,وإبداء الرأي السليم المبني على القانون ، فلا عمل بلا قانون ولا إدارة بدون رأي قانوني،

كما حث المشاركون بالندوة حسب الموقع الرسمي للوازرة على الفيسبوك على مواكبة النصوص والقواعد القانونية، ومدى استجابتها للتطورات التي تمر بها الإدارة، ومناقشة ما يطرح من أفكار حديثة ومستجدة تتعلق بالرأي القانوني.

شارك في الندوة وكيل الوزارة لشؤون المغتربين، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب والدبلوماسيين بالخارجية، وممثلون عن الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلون عن الجهات والهيئات القضائية والمكاتب القانونية بالوزارات والمؤسسات الوطنية.

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