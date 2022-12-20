تطبيق عملي في الحقل الزراعي المخصص للتدريب الميداني بالمعهد العالي للتقنيات الزراعية بدرنة.

درنة 20 ديسمبر 2022 ( وال ) – قام طلبة قسم تقنية الانتاج النباتي بالمعهد العالي للتقنيات الزراعية بدرنة أمس الاثنين ، بتطبيق بعض البرامج العملية في الحقل الزراعي المخصص للتدريب الميداني.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة العلمية للقسم ، الذي تتضمن التركيز على التجارب الحقلية والعملية لجميع الاقسام برؤية وخطة علمية حديثة يلتمس فيها الطالب الجانب العملي بصورة أوسع بعيدا عن الدراسة التقليدية.

كما قام طلبة قسم تقنية العلوم الطبية البيطرية، بجزء من العملي لمادة التشريح و وظائف الأعضاء بمعية أعضاء هيئة التدريس والطلبة .