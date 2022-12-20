سفيرالمانيا بليبيا : تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا.

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – عبر السفير الألماني لدى ليبيا “مايكل أونماخت ” عن إعجابه بالعمل الأوروبي غير الحكومي في تدريب الشباب الليبي ، وخص بالذكر منظمة ” سوبر نوفا – Supernovae ” .

وقال السفير الألماني في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر ” من الرائع رؤية منظمة Supernovae غير الحكومية تعمل على تمكين الشباب الليبي اقتصاديًا من خلال التدريبات وفرص العمل “

وأضاف ” أونماخت ” أن بلاده تفخر بدعمها للمنظمة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي ، مؤكدا أن “الشباب هم مفتاح المستقبل في ليبيا ” .

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