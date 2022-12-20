ليبيا نيوز

سفيرالمانيا بليبيا : تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  20 ديسمبر  2022 م   ( وال ) – عبر السفير الألماني لدى ليبيا   “مايكل أونماخت  ” عن إعجابه بالعمل الأوروبي غير الحكومي في تدريب الشباب الليبي ، وخص بالذكر منظمة ”  سوبر نوفا – Supernovae ” .

 وقال السفير الألماني في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع  تويتر  ” من الرائع رؤية منظمة Supernovae غير الحكومية تعمل على تمكين الشباب الليبي اقتصاديًا من خلال التدريبات وفرص العمل “

وأضاف  ” أونماخت ” أن بلاده تفخر بدعمها للمنظمة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي ، مؤكدا أن  “الشباب هم مفتاح المستقبل في ليبيا ”  .

…( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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