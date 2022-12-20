ليبيا نيوز

مدرسة البساتين للتعليم الأساسي بتاجوراء تحي اليوم العالمي للغة العربية.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تاجوراء 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أحيت مدرسة البساتين بتاجوراء اليوم العالمي  للغة العربية الذي يصادف يوم  18من شهر ديسمبر بتنظيم احتفالية تحت اشراف مراقبة التربية والتعليم تاجوراء ومنسقة النشاط  بالمدرسة / نجاة الحاتمي .

  وتم خلال الاحتفالية تناول أهمية اللغة العربية  لغة القرأن الكريم  وما تتميز به من مفردات وتعبيرات  وهى أحدى اللغات السامية تضم حرف الضاد عن سواها من لغات العالم و التي توسعت ودخلت في بحورها القارات الست لسهولة ألفاظها..

وجاء الاحتفال بهذا اليوم العالمي كذكري لاعتماد العربية بين لغات العمل بالامم المتحدة..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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