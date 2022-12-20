مدرسة البساتين للتعليم الأساسي بتاجوراء تحي اليوم العالمي للغة العربية.

تاجوراء 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أحيت مدرسة البساتين بتاجوراء اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم 18من شهر ديسمبر بتنظيم احتفالية تحت اشراف مراقبة التربية والتعليم تاجوراء ومنسقة النشاط بالمدرسة / نجاة الحاتمي .

وتم خلال الاحتفالية تناول أهمية اللغة العربية لغة القرأن الكريم وما تتميز به من مفردات وتعبيرات وهى أحدى اللغات السامية تضم حرف الضاد عن سواها من لغات العالم و التي توسعت ودخلت في بحورها القارات الست لسهولة ألفاظها..

وجاء الاحتفال بهذا اليوم العالمي كذكري لاعتماد العربية بين لغات العمل بالامم المتحدة..