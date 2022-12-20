ليبيا نيوز

سفيرالمانيا بليبيا : تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس  20 ديسمبر  2022 م   ( وال ) – عبر السفير الألماني لدى ليبيا   “مايكل أونماخت  ” عن إعجابه بالعمل الأوروبي غير الحكومي في تدريب الشباب الليبي ، وخص بالذكر منظمة ”  سوبر نوفا – Supernovae ” .

وقال السفير الألماني في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع  تويتر  ” من الرائع رؤية منظمة Supernovae غير الحكومية تعمل على تمكين الشباب الليبي اقتصاديًا من خلال التدريبات وفرص العمل ”

وأضاف  ” أونماخت ” أن بلاده تفخر بدعمها للمنظمة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي ، مؤكدا أن  “الشباب هم مفتاح المستقبل في ليبيا ”  .( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك