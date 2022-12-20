تاجاني: الملف الليبي الذي يمثل أولوية بالنسبة لقضية الهجرة واستقرار المنطقة بأسرها

روما 20 ديسمبر 2022 ( وال ) – قال وزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تاجاني ” إن بلاده تعمل جاهدة على الملف الليبي الذي يمثل أولوية بالنسبة لقضية الهجرة واستقرار المنطقة بأسرها .

وأوضح ” تاجاني ” خلال المؤتمر الصحفي في روما حول أولويات السياسة الخارجية الإيطالية ، أن حكومته تعمل للوصول إلى الانتخابات وتعزيز الوحدة الوطنية في ليبيا ، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية بشأن إمداد خفر السواحل الليبي بزوارق دورية لمحاربة المتاجرين بالبشر ،

وأضاف وزير الخارجية الايطالي نحن ننتظر نسج شبكة تكون مفيدة لاستقرار ليبيا .(وال)

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