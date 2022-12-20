البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية يُطلقان جائزة سنوية للغة العربية

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أطلق البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية مسابقة سنوية للغة العربية بهدف تحفيز الادباء والكتاب من الشباب والمؤسسات والجمعيات للاهتمام بالثقافية العربية.

جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية قرار الأمم المتحدة باعتماد اللغة العربية ضمن لغاتها الرسمية الست.

وسيتم خلال الفترة القادمة وضع نظام داخلي للجائزة، وتشكيل مجلس أمناء لها، بالإضافة إلى قيمتها المعنوية، سيتم تخصيص مبلغ مالي للفائزين بها.(وال)

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