الطقس ; تتكاثر السحب هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على مدن الشمال ومنطقة الجفرة .

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نشر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء
20/ 12/ 2022 وخلال اليومين القادمين.
وجاء في النشرة ” تتكاثر السحب هذا اليوم يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خاصة الشمال ومناطق الجفرة ، حيت تكون الفرصة أفضل على (مصراته – سرت و ماجاورها) قد تصحبها خلايا رعدية وتستمر الأجواء باردة نسبياً على أغلب المناطق حيت تسجل درجات الحرارة القصوى مابين ( 15 – 21 )مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر.
ويتوقع مركز الارصاد الجوية ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد الاربعاء على بعض مناطق الشمال الغربي والمناطق الجبلية.
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