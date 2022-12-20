الطقس ; تتكاثر السحب هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على مدن الشمال ومنطقة الجفرة .

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نشر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء

20/ 12/ 2022 وخلال اليومين القادمين.

وجاء في النشرة ” تتكاثر السحب هذا اليوم يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خاصة الشمال ومناطق الجفرة ، حيت تكون الفرصة أفضل على (مصراته – سرت و ماجاورها) قد تصحبها خلايا رعدية وتستمر الأجواء باردة نسبياً على أغلب المناطق حيت تسجل درجات الحرارة القصوى مابين ( 15 – 21 )مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

ويتوقع مركز الارصاد الجوية ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد الاربعاء على بعض مناطق الشمال الغربي والمناطق الجبلية.