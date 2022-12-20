طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني للإرصاد الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الثلاثاء 20 –12–2022.

ملخص: تتكاثر السحب اليوم و يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خاصة الشمال.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

تتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب المناطق يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الفرصة أفضل بمصراته – سرت وما جاورها) تصحبها أحياناً خلايا رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الغربية. ) والرياح شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (15- 20)مْ، وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (15- 21)مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر, وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

تتكاثر السحب من حين لإخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 22)مْ وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد.

– الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-22)مْ.

– غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس سيكون على الساعة (18:03)

– شروق الشمس ليوم الغد الاربعاء على مدينة طرابلس على الساعة (08:05)