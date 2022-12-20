ليبيا نيوز

اجتماع تحضيرى لمركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجامعة سبها لتنفيد ورشة عمل تثقيفية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 20 ديسمبر 2022 ( وال )- عقد مركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجامعة سبها اجتماعا تحضيريا أمس الاثنين لأقامة ورشة عمل تثقيفية للشباب المقبلين على مرحلة الزواج والمتزوجين وطلاب السنوات الاخيرة بكليات الجامعة .

     وناقش الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور ” المبروك ابواسبيحة ” وبحضور مدير إدارة الكليات والمدير المكلف لصندوق تيسير الزواج وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، تحديد المحاور التى ستشملها الورشة فى الجواتب الشرعية والقانونية و النفسية و والاجتماعية والطبية والاقتصادية .

     وخلص الاجتماع الى الاتفاق على تحديد موعد السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجارى لإقامة الورشة بمقر مركز الغات بالجامعة .

        ( وال سبها  )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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