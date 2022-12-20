اجتماع تحضيرى لمركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجامعة سبها لتنفيد ورشة عمل تثقيفية

سبها 20 ديسمبر 2022 ( وال )- عقد مركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجامعة سبها اجتماعا تحضيريا أمس الاثنين لأقامة ورشة عمل تثقيفية للشباب المقبلين على مرحلة الزواج والمتزوجين وطلاب السنوات الاخيرة بكليات الجامعة .

وناقش الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور ” المبروك ابواسبيحة ” وبحضور مدير إدارة الكليات والمدير المكلف لصندوق تيسير الزواج وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، تحديد المحاور التى ستشملها الورشة فى الجواتب الشرعية والقانونية و النفسية و والاجتماعية والطبية والاقتصادية .

وخلص الاجتماع الى الاتفاق على تحديد موعد السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجارى لإقامة الورشة بمقر مركز الغات بالجامعة .

( وال سبها )