ديوان المحاسبة يُشارك في الحوار الأفريقي السنوي السادس

طرابلس 20 ديسمبر 2022 (وال)- شارك ديوان المحاسبة الليبي عبر تطبيق الزوم، في الحوار الأفريقي السنوي السادس الذي نظمه مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، تحت شعار “استراتيجيات وآليات من أجل أداة شفافة لصناديق جائحة كوفيد 19″.

وقام الباحث المالي بمركز البحوث والدراسات محمد مصطفى بتقديم ورقة عمل بعنوان : ” القيمة المضافة للعمليات الرقابية في ظل جائحة كوفيد – 19″.

يُشار إلى أن مشاركة الديوان في الحوار الأفريقي السادس، تأتي ضمن عضويته في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد. (وال)

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