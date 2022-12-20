وزارة التعليم تنظم ورشة عَمل للثقافة والتَّوعية المرورية .

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء بطرابلس ورشة عَمل للثقافة والتَّوعية المرورية بالتَّعاون مع إدارة المرور والتَّراخيص بوزارة الداخلية و إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النَّفسي بالوزارة

وتناولت الورشة التي عقدت بمَدرسة تَاقرفت للتَّعليم الثانوي ببلدية أبو سليم تَحْتَ شِعار “اِسْتراتِيجيَات وقائية لِحفظ السلامة المرورية في المؤسَّسات التَّعليمية” الخطط والبرامج لحفظ التلاميذ من حوادث السير .

وَحضَر فعاليات النَّدوة مُراقب التَّربية والتَّعليم ببلدية أبو سليم ومُدير مكتب الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النَّفسي بالمُراقبة، وعَدد من الضباط بإدارة المرور والتَّراخيص بوزارة الداخلية وأعضاء من جمعية السلامة على الطرق وعَدد من مُديري مدارس التَّعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال والمُرشدِين النَّفسيين والاِختصاصيين الاِجتماعيين.

وَتَهْدِف الورشَة على التّأكيد على أهمّية التَّعليم في إنجاح وتحقيق أهداف السلامة المرورية، ومُعالجة الظواهر السلبية التي تفضي لوقوع الحوادث المرورية ولِلحَدِّ من السلوكيات المرورية الخاطئة بما يكفل الحِفاظ على أروَاحِ الأفراد.