اجتماع لجنَة التَّحول الرَّقمي بمَركز المَعلومات و التَّوثيق التابع لوزارة التعليم.

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م ( وال ) – عقدت لجنَة التَّحول الرَّقمي بمَركز المَعلومات و التَّوثيق التابع لوزارة التربية والتعليم اِجتماعها الحادي عشر برئاسَة مُدير عام المَركز “محمد البشتي” ناقشت خلاله خطة اللجنة للتحول الرقمي والتوثيق .

وَحضَر اِجتماع اللجنَة مدير مركز تدريب وتطوير المُعلِّمين المُكلَّف “عبدالسلام الصغير”، ومُدير إدارة الاِحتياط العام بالوزارة “حسن عطية”، و “أنور الفيتوري” مندوبا لمَجلس التَّطوير الاِقتصادي ومُدير مركز المعلوماث والتَّوثيق بوزارة المالية “ميسرة منصور”.

كما تم خلال الاِجتماع الذي عُقِدَ بمركز المعلومات والتَّوثيق استعراض عَمل مَنظومة تسجيل المُعلِّمين والعامِلين، والمَعلومات التي تُوفّرها كاستخراج المؤشرات، والنماذج الخاصّة بالمُراقبات ومُباشرة العمل وحركة التَّنقلات بَيْنَ المدارس، والمَنظومة الصّحية ومنظومة ذَوِي الاِحتياجات الخاصّة.