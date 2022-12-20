احتفالية سبها – فضاء للثقافة والابداع تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

سبها 20 ديسمبر 2022 ( وال )- أقيمت بمكتبة اليونسكو بسبها أمس الاثنين احتفالية سبها – فضاء للثقافة والابداع التي تزامنت مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ، بمشاركة ثلة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي ومن الادباء والكتاب والمثقفين والاعلامين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الثقافي بالمنطقة .

وشارك ، ثلة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي ومن الادباء والكتاب والمثقفين والاعلامين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الثقافي بالمنطقة .

وأبرزت الكلمات التي القيت في الاحتفالية التي تتواصل لمدة (5) أيام أهمية هذه المكتبة والدور الذي تقوم به في نشر وتعزيز الثقافة في المجتمع كملتقى للمثقفين والادباء والكتاب والاعلامين والمترددين عليها والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي .

واكدتالكلمات على اهمية اللغة العربية واهمية العمل على مزيد من التعريف بها باقامة الندوات واللقاءات ل تصحيح المفاهيم التى يتم التعامل بها فى مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق منها بالمؤسسات التعليمية المختلفة .

وجرى على هامش الاحتفالية افتتاح معرض للفنون التشكيلية واخر للصور القديمة (الحيشان ) اشتمل على العديد من الصور القيمة للعديد من الشخصيات التى كان لها دورا بارزا امتدت لسنوات سابقة وتميزات فى خدمة المجتمع بالمنطقة فى مختلف المجالات .

( وال سبها)