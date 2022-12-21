اعتماد رئيس المرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني مديراً لـ (كرسي الألكسو).

طرابلس 20 ديسمبر 2022 م (وال) – اعتمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أمس الاثنين في تونس رئيس المرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني ” محمد علي الصرماني ” مديراً لكرسي الألكسو لتثمن العمل العربي والدولي المشترك.

وحسب نظم العمل بالمنظمة يعتبر الكرسي هيئة مستقلة مالياً وقانونياً، ويتبع الشبكة العلمية لكراسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ومن مهام ( كرسي الألكسو ) انجاز جميع الأعمال الداعمة للعمل العربي الدولي المشترك، ووضعها في متناول صناع القرار والمسؤولين ليسترشدوا بها في رسم وتوجيه سياسات بلدانهم في المجالات والميادين ذات العلاقة ، بهدف الارتقاء بالقدرات العربية، والمساهمة في وضع السياسات التنموية الشاملة في الدول العربية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم النقل السريع للمعارف وتنمية المجتمعات لمصلحة الدول العربية، وتعزيز تبادل المعارف والتعاون بين المؤسسات والمراكز على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وتوظيفها لمصلحة الدول العربية.

(وال)