لجنة متابعة ميزانية النفط الإستثنائية تعقد اجتماعها الثالث عشر للعام الحالي .

طرابلس 20 ديسمبر 2022م ( وال )- خصص الإجتماع الثالث عشر للجنة متابعة ميزانية النفط الإستثنائية للعام الحالي لمتابعة تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة .

وترأس الاجتماع الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء وزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني” وحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط وديوان وزارة المالية.

وذكرت مصادر حكومة الوحدة الوطنية أن المجتمعين اتفقوا في ختام اجتماعهم على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار القطاع إلتزاما بخطة الحكومة للإفصاح والشفافية وخطة المؤسسة لرفع الإنتاج ليصل إلى “2 مليون برميل” و عرضه على المجلس الأعلى للطاقة .

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