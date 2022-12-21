هيئة البحث والتعرف على المفقودين تتعرف على هوية 5 جثث مجهولة.

طرابلس 20 ديسمبر 2022م (وال) ـ أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الثلاثاء التعرف على هوية (5) جثث مجهولة عثر عليها في وقت سابق.

وذكرت الهيئة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” أن اللجنة الدائمة الخاصة بنتائج تحاليل البصمة الوراثية عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة راجعت خلاله نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات والمراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأوضحت الهيئة أنه تم خلال الاجتماع التعرف ومطابقة (5) حالات مجهولة الهوية، مشيرة إلى أنه سيتم مراسلة مكتب النائب العام والنيابات المختصة لتبليغ الأهالي.