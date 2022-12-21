مجلس الأمن يعبر عن قلقه من استمرار المأزق السياسي في ليبيا

نيويورك 21 ديسمبر 2022 ( وال )- أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم ، الأمر الذي يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد .

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية ، مؤكدين أن التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني ، وتحسينات في احترام حقوق الإنسان.

ورحب البيان ، بالمشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص مع الفاعلين الليبيين والمجتمع الدولي ، مجددين دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في حوار مع الممثل الخاص للأمين العام ومع بعضهم بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة.

ودعا أعضاء مجلس الامن في البيان ، جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 اكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لأحكامه.