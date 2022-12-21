مقتل 9 أشخاص في هجوم شنه مسلحون في الكونغو الديمقراطية.

كينشاسا 21 ديسمبر 2022 (وال) – قتل 9 أشخاص بينهم ثمانية أطفال وامرأة مسنة في هجوم شنه مسلحون على قرية في مقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية .

وأوضحت السلطات المحلية في الكونغو أنها عثرت على تسع جثث لمدنيين .. مضيفة أن هناك ثلاث إصابات حرجة وشخصين في عداد المفقودين جراء الهجوم ، فيما أحرق المسلحون أكثر من 100 منزل.

يشار إلى أن الجيشان الكونغولي والأوغندي يقومان منذ نهاية نوفمبر 2021 بعمليات مشتركة في محاولة للقضاء على مجموعات مسلحة تنشط في المنطقة الحدودية بين البلدين، غير أن أعمال العنف بحق المدنيين ما تزال متواصلة.

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