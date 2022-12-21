الدبيبة يرحب بالتأكيد الامريكي بعدم فتح اتفاقية "لوكربي" .

طرابلس 21 ديسمبر 2022 م ( وال )- رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” أمس الثلاثاء بالتأكيد الأمريكي بعدم فتح الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2008 بخصوص قضية لوكربي .

وقال ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” “أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول، وهو ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة”.

وأعلنت أمريكا أمس الثلاثاء انها لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك ، مؤكدة أن الاتفاقية حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة، بما في ذلك الهجوم على طائرة بان آم 103.

وقالت في تغريدات نشرتها بموقع سفارتها لدى ليبيا بتويتر إن “ الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث” ، مؤكدة أن الاتفاقية تمنع رفع أي دعاوى مستقبلية ضد ليبيا .

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