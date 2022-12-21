ليبيا نيوز

المستشفى طرابلس الجامعي يناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل تطوير قسم الطب الاشعاعي لمرضى الأورام.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 21  ديسمبر2022م ( وال ) – ناقش المدير العام  لمستشفى طرابلس الجامعي  مع خبراء الوكالة  الدولية للطاقة الذرية  عبر تطبيق تقنية الفيديو “زوم” افاق التعاون مع خبراء الوكالة  لتطوير قسم الطب الاشعاعي وتقديم افضل الخدمات الطبية لمرضى الأورام.

  وتناول الاجتماع التعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع المستشفى الجامعي طرابلس لتطوير قسم العلاج الاشعاعي،  

وأكد المدير العام بأن المستشفى الجامعي نافذة مفتوحة على العالم وسيواكب اخر ما توصل اليه العلم في مجال الطب الاشعاعي عن طريق مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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