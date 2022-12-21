وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة الرويس للكهرباء بالجبل الغربي .

طرابلس 21 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار الجديدة لمحطة الرويس للكهرباء بالجبل الغربي المورّدة من شركة سيمنس الألمانية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة دعما للشبكة الكهربائية ، .

وأضافت الشركة عبر موقعها أن العمل متواصل حاليا لاستكمال مشروع خط أبوعرقوب – الرويس جهد 400 ك.ف بعد وصول شحنات من العوازل الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى أن المشروع تنفذه شركة الطاقة المستديمة بإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل ، بالتعاون مع إدارة الشرطة الكهربائية الجفارة ) الذين قاموا بجهد كبير لتسهيل استمرارية سير العمل خدمة للوطن والمواطن الكريم

كما يتواصل العمل – حسب الشركة – لاستكمال مشروع خط نقل الطاقة السرير اجدابيا جهد 400 ك.ف ، حيث يجري حاليًا استكمال المرحلة الأولى لبرج الشد إلى برج محطة السرير ومد الأسلاك في منطقة جالو بطول 17 كيلو متر بعد أن تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانة الذي تنفذه شركة واحات الشاطئ .

وأكدت الشركة أن مشاريعها سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشبكة الكهربائية ، والتي تأتي في إطار الجهود المتواصلة من قبل إدارة الشركة لتحسين أداء مكونات شبكة نقل الطاقة ورفع كفاءتها ..