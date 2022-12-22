أمن ( طالبان ) يمنع شابات من دخول حرم جامعات بعد الحظر الذي فرضته الحركة .

كابول 21 ديسمبر 2022م ( وال )- منع حراس مُسلّحون اليوم الأربعاء، مئات الطالبات من دخول حرم جامعات أفغانية غداة إعلان حكومة “طالبان” حظر التعليم الجامعي للفتيات .

وذكرت مصادر اعلامية أن مجموعات من الطالبات اللواتي تجمعن أمام جامعات في العاصمة كابول، وقد منعهن من الدخول حراس مسلحون، فيما كانت البوابات مغلقة.

واشارت المصادر إلى أن معظم الجامعات الخاصة والحكومية مغلقة حالياً لبضعة أسابيع ، في سياق العطلة الشتوية ، علماً بأن الحرم الجامعي يبقى مفتوحاً أمام الطلاب والموظفين.

وجاء إعلان حظر التعليم الجامعي للنساء في ساعة متأخرة الليلة الماضية على لسان وزير التعليم العالي ندا محمد نديم .

وقال في رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد: “أبلغكم جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر .

وأبدى الأمين العام للأمم المتّحدة ” أنطونيو غوتيريس” الثلاثاء قلقه العميق إزاء قرار “طالبان” منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعياً الحركة الإسلامية إلى “ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات”.

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