الوطني لمكافحة الامراض دورة تدريبية حول تعزيز الجهوزية والاستجابة للطوارئ الصحية في المنافذ الحدودية في ليبيا.

طرابلس 21 ديسمبر 2022م ( وال ) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إقامة دورة تدريبية بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية- ليبيا حول تعزيز الجهوزية والاستجابة للطوارئ الصحية في المنافذ الحدودية في ليبيا.

واستهدفت الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة طرابلس حوالي 100 متدرب من العامليين الصحيين بوحدات الرقابة الصحية بمختلف المنافذ الليبية مقسمة على أربع مجموعات.

وتهدف الدورة إلى تقوية قدرات الرصد والاستجابة للأمراض المستجدة والوبائية والتواصل مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة.

… ( وال ) …