بحث تطوير العملية التعليمية والتقنية بالكليات التقنية وتعزز الشفافية في التعاملات المختلفة .

طرابلس 22 ديسمبر 2022 ( وال )- تدارس الاجتماع الذي عقد أمس الاربعاء بطرابلس تنظيم وتطوير العملية التعليمية والتقنية بالكليات التقنية ، وتعزز الشفافية في التعاملات المختلفة .

وترأس الاجتماع الدكتور ” طاهر بن طاهر ” وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون الكليات والمعاهد التقنية العليا ، بحضور عمداء الكليات التقنية من مختلف مناطق دولة ليبيا ، ومدير إدارة الكليات التقنية الدكتور ” علي السائح ” ، ومدير إدارة المعاهد التقنية العليا الدكتور ” بلقاسم الجربي ” .

وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان الوكيل، جملة من المواضيع والقضايا التي من شأنها تذليل الصعاب التي تواجه الكليات التقنية على تسيير مهامها والقيام بمسؤولياتها التعليمية.

واستمع الوكيل خلال الاجتماع لملاحظات ومقترحات العمداء، خاصةً فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس وعزوف المتعاونين بسب تأخر مستحقاتهم المالية ما أثر سلباً على نمطية سير المحاضرات النظرية والتطبيقية، كما أشار العمداء إلى أهمية وضرورة العمل على تنفيذ صيانة لبعض المرافق وتهيئتها بالشكل الذي يتوافق مع العملية التعليمية.