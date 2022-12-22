استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

نابلس 22 ديسمبر 2022 (وال) – استشهد الشاب الفلسطيني احمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عاما) ، وأصيب خمسة آخرون ، فجر اليوم الخميس ، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا ، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، واصابة رابعة في العين وحالتها مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز.

وأوضحت أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

.. ( وال ) ..