وزارة الصحة تأهل 25 طبيبًا للعمل بأقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفيات (غدامس، درج، تراغن، وادي عتبة، جرمة، غات، بنت بيّه).

سبها 22 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة الصحة برنامجًا تدريبيًا لتأهيل أطباء العناية الفائقة العاملين بمستشفيات مدن ومناطق الجنوب الليبي تحت اشراف إدارة الطوارئ الصحية بالوزارة .

و نُفذ البرنامج التدريبي في مرحلته الرابعة لمدة أسبوع، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تم خلاله تأهيل خمسة وعشرين طبيبًا للعمل بأقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات (غدامس، درج، تراغن، وادي عتبة، جرمة، غات، بنت بيّة).

وتتضمن خطة وزارة الصحة دورات تدريبية ومحاضرات وتطبيقات عملية عن الإسعافات الأولية واستقبال حالات الطوارئ بهدف تأهيل أطباء العناية الفائقة بأقسام الإسعاف والطوارئ، داخل عدد من المستشفيات الواقعة بالمنطقة الجنوبية.

وذكر مدير إدارة الطوارئ الصحية «محمد الغزيوي» أن البرنامج التدريبي يستهدف تأهيل أكثر من أربعمائة طبيب على مستوى ليبيا على عدة مراحل تدريبية ضمن خطة الوزارة لتطوير الكوادر وتحسين وتطوير الخدمات الصحية .