ارتفاع اسعار النفط بفعل تراجع المخزونات الأمريكية.

سنغافورة 22 ديسمبر 2022 (وال) – واصلت أسعار النفط الصعود لليوم الرابع على التوالي في ظل شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد ويتصاعد الطلب على السفر في موسم العطلات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54 بالمئة، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 بالمئة من الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.63 بالمئة، إلى 78.78 دولار.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بشكل كبير، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات.

.. ( وال ) ..