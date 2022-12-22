انطلاق حملة التشجير ببلدية زمزم

بني وليد 22 ديسمبر 2022 ( وال )- انطلقت ببلدية زمزم أمس الاربعاء حملة التشجير مساهمة من وزارة الشباب في تنفيذ الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .

وشملت الحملة ، مدرسة القداحية الثانوية ومركز شرطة زمزم ومكتب الجوازات والجنسية ومستشفى زمزم القروي والسجل المدني وكلية التربيه بزمزم .

وشارك في هذه الحملة التي تقام لأول مرة بالبلدية وحدة الشباب بالبلدية ووكالة الجهود التطوعية ،وشباب قائمة عودة الحياة الفائزة بقيادة المجلس المحلي لبلدية زمزم و مركز الشرطة وافراد الحرس البلدي وطلاب ومعلمي المدارس بالبلدية .