ليبيا نيوز

انطلاق حملة التشجير ببلدية زمزم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بني وليد 22 ديسمبر 2022 ( وال )- انطلقت ببلدية زمزم أمس الاربعاء حملة التشجير مساهمة من وزارة الشباب في تنفيذ الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .

     وشملت الحملة ، مدرسة القداحية الثانوية ومركز شرطة زمزم ومكتب الجوازات والجنسية ومستشفى زمزم القروي والسجل المدني وكلية التربيه بزمزم .

    وشارك في هذه الحملة التي تقام لأول مرة بالبلدية وحدة الشباب بالبلدية ووكالة الجهود التطوعية ،وشباب قائمة عودة الحياة الفائزة بقيادة المجلس المحلي لبلدية زمزم و مركز الشرطة وافراد الحرس البلدي وطلاب ومعلمي المدارس بالبلدية .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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