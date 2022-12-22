كلية التربية جامعة فزان تحي اليوم العالمي للّغةٌ العربيةٌ.

سبها 22 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أحيت كلية التربية جامعة فزان اليوم العالمي للّغةٌ العربيةٌ بتنظيم احتفالية تحت شعار ( اللغةٌ والمجتمع علاقة تكاملية ) .

وحضر احتفالية قسم اللغة العربية بالكلية وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ” إبراهيم المهدي ” وعميد كلية التربية ” عبدالقادر أبوغرارة ” والكاتب العام بالجامعة ومدير مكتب التعليم ببلدية تراغن ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي فزان وسبها، وطلبة وطالبات الكلية.

وألقيت كلمات بالمناسبة أكدت على أهمية اللغة العربية وضرورة تنظيم ندوات ولقاءات وورش عمل للتعريف باللغة واهميتها ودورها .

وتخلل الاحتفالية القاء ورقات بحثية حول تطور اللغةٌ العربيةٌ وانفتاحها على العلوم الأخرى ألقاها عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة سبها ” صالح البغدادى ”

فيما كانت الورقة الثانية حول ” توحيد مقررات اللغة العربية في الجنوب وموائمتها لسوق العمل ألقتها عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية وعلوم القرآن ” صفية حسين ” .

اما الورقة الثالثة فكانت حول ” غربة اللغةٌ العربيةٌ بين أبنائها ألقاها عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة سبها “حسن خبيري ” .

وكانت الورقة العلمية الخامسة حول اللغةٌ والعقل عند الطفل . ألقتها عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة سبها ” نوراة عقيلة ” وكانت الورقة البحثية الاخيرة حول جودة التعليم والتعلم واستراتيجيات التدريس ألقتها عضو هيئة تدريس بكلية التربية جامعة فزان ” فاطمة عيسى ”

سبها ( وال ) .