السائح يبحث مع رئيسة الاتحاد النسائي الليبي تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المرتقبة.

طرابلس 22 ديسمبر 2022م ( وال ) – بحث رئيس مجلس مفوضية الانتخابات ” عماد السائح ” مع رئيسة الاتحاد النسائي الليبي ” فتحية البخبخي ” تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المرتقبة.

واستعرض اللقاء الذي عُقد بمقر المفوضية في طرابلس، الموضوعات المتعلقة بالمشاركة الانتخابية للمرأة وسبل تعزيزها بالتعاون مع الاتحاد النسائي الليبي بحسب ما نشرته المفوضية العليا للانتخابات عبر موقعها الالكتروني .

كما تطرق الطرفان إلى دعم الشراكة بين المفوضية والاتحاد، من خلال خطة توعوية مشتركة تتضمن تنفيذ حزمة من البرامج التدريبة وورش العمل بهدف تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة.

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