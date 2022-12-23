طرابلس 22 ديسمبر 2022م ( وال ) – أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الخميس نشر القوائم النهائية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي (الخمس / زلة ) .

وقالت اللجنة في بيان لها إن نشر القوائم تم بعد انتهاء الدوام الرسمي ، حيت تم المصادقة عليها دون تقديم أي اعتراض خلال المدة القانونية من نشر القوائم المبدئية المترشحة.

ودعت اللجنة القوائم المترشحة إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات وعدم ممارسة أي نشاط دعائي أو حملة انتخابية إلا بعد الإعلان عن موعدها الرسمي من قبل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وتحديد سقف الحملة الانتخابية.

وكان قد تقدم لانتخاب المجلس البلدي الخمس ( 14 ) قائمة ،فيما تقدم لانتخاب المجلس البلدي زلة (4) قوائم ، وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة.

ونشرت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” القوائم النهائية المترشحة عبر الروابط الالكترونية التالية:-

قوائم بلدية الخمس –

https://www.ccmce.ly/index.php/ar/2022-12-22-13-58-14

قوائم بلدية زلة –

https://www.ccmce.ly/index.php/ar/22-12-2022

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