الرئيس البرازيلي المنتخب يعين 16 وزيرا جديدا في حكومته المقبلة.

برازيليا 23 ديسمبر 2022 م ( وال ) – عيّن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا 16 وزيراً في حكومته، معرباً عن أسفه لأنّه سيرث من سلفه جايير بولسونارو في الأول من يناير بلداً في حالة شحّ.

وقال لولا، اليوم الجمعة، “نحن نرث دولة في حالة شحّ ، وبطريقة غير مسؤولة، لم يتمّ عمل أبسط الأمور بها”.

ومن جانبه، اتّهم نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، بولسونارو بتفكيك الدولة البرازيلية، مؤكّداً أنّ أمام الحكومة المقبلة “مهمّة شاقّة”.

يذكر أنه عقب تعيين لولا لـ 16 وزيراً جديداً في حكومته المقبلة، يرتفع بذلك إلى 21 وزيرا من أصل 37 وزيرا، ستتشكّل منهم الحكومة (مقابل 23 وزيراً في حكومة بولسونارو).

…. ( وال ) ….