انفجار مستودع لتخزين الغاز بمدينة المحمدية المغربية

الرباط 23 ديسمبر 2022 م ( وال ) – قالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إن انفجارا ضخما هز مدينة المحمدية المغربية مساء الخميس، بسبب اشتعال مستودع غاز بالمدينة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط. كما أظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوة الانفجار. وقال شاهد عيان لرويترز فضل عدم نشر اسمه “الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران منزلي الواقع وسط المدينة”.

وأضاف “سيارات الإسعاف والسلطات المحلية هرعت إلى عين المكان ومنعت الناس من الاقتراب حفاظا على سلامتهم”. ولم يتسن بعد الاتصال بالسلطات للإدلاء بتفاصيل عن الحادث الذي لم تُحدد أسبابه. وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات سيطرت على الحريق دون وقوع ضحايا.

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