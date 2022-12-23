الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا :لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الجمعة 23 –12–2022 .

طرابلس 23 ديسمبر 2022 (وال)- ملخص: لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة احيانا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق, وظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الواحات.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07 .

وال..