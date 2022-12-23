رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح منتدى الاتصال الحكومي ضمن أيام_طرابلس_الإعلامية .

طرابلس 23 ديسمبر 2022 (وال)- انطلق بمدينة طرابلس اليوم الجمعة منتدى الاتصال الحكومي ضمن أيام_طرابلس_الإعلامية، والحفل الختامي لحدث طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022.

وحضر انطلاق المنتدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” وعدد من وزراء الاعلام وممثليهم من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في فعاليات أيام_طرابلس_الإعلامية وعدد من الوزراء والاعلاميين .

واعلن الدبيبة عن افتتاح أعمال منتدى طرابلس الدولي للاتصال الحكومي في دورته الاولى والذي يتزامن واحياء الذكرى 71 لاستقلال ليبيا .

واوضح رئيس الحكومة في كلمة القاها في الافتتاح ان ليبيا اطلقت رؤية جديدة في ملف الاعلام من خلال تأسيس الاتصال الحكومي وهي الخدمة التي تقدمها الحكومة لمواطنيها عبر اشراكهم في الاطلاع على البيانات وتمكينها من خلالها من التعامل الايجابي مع المجتمع .

واكد الدبيبة ان الاتصال الحكومي عنصر اساسي يقاس من خلاله مدى نجاح الحكومات وكفاءتها ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اعتمد لائحة الاتصال الحكومي على مستوى الوزارات والمستويات الاقل الاخرى تجسيدا لمبدأ الشفافية .

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