تبون: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية والتدخل الخارجي أمر مرفوض

الجزائر 23 ديسمبر 2022 (وال)- أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، موقف بلاده الثابت والداعي إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال تبون – في لقائه الدوري الإعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية بثه التلفزيون الجزائري أمس الخميس إن “الجزائر على يقين أنه لا يوجد إلا حل واحد فقط في ليبيا وهو إجراء الانتخابات بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما عبر الرئيس الجزائري عن الأمل في أن يكون العام 2023 هو عام نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخل خارجي، مؤكدًا بأن العلاقات الليبية الجزائرية قوية وأن مصير الشعبين الشقيقين مشترك. (وال)

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