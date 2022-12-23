الرئيس الامريكي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال .

طرابلس 23 ديسمبر 2022م ( وال ) – هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “جو بايدن”، فخامة رئيس المجلس الرئاسي، ” محمد المنفي ” والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الذي يوافق يوم غد الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

وأعرب ” بايدن” في رسالة تهنيئه خطية بعث بها لرئيس المجلس الرئاسي عن تهانيه والشعب الأمريكي بهذه المناسبة، مثمناً جهود المجلس في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعاً إلى الانخراط في هذا المشروع المهم بحسب ما نشره المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

كما أكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.

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