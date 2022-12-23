سفير فرنسا لدى ليبيا يبحث مع عدد من الناشطات الليبيات سبل المشاركة في الانتخابات القادمة.

طرابلس 23 ديسمبر 2022م ( وال ) – بحث سفير فرنسا لدى ليبيا ” مصطفى مهراج ” مع عدد من الناشطات الليبيات سبل دعم وتطوير المرأة الليبية في مجال التعليم والإدارة ومشاركتها في الانتخابات.

وقال ” مهراج ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع ” تويتر ” زارني بالسفارة الفرنسية وفد من السيدات الليبيات الناشطات في جمعيات المجتمع المدني، وضمنهم مرشحات في الانتخابات المقبلة “.

وأوضح ” مهراج ” أنه استمتع لعرضهن للدور الذي تتطلع له المرأة في ليبيا الغد، قائلا: “كنت معجبًا بالحماس الذي شاهدته”.

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