(باتيلي) يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويدعو لإجراء الانتخابات في أقرب وقت .

طرابلس 23 ديسمبر 2022 م ( وال ) – هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” عبد اللهِ باتيلي ” الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحاديةِ والسبعين لاستقلال ليبيا.

وقال ” باتيلي ” في بيانه له اليوم تشره الموقع الإلكتروني للبعثة ” إن إحياءَ ذكرى الاستقلال هذا العام مشوبٌ بالمرارة ، ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤُها في الـ 24 ديسمبر 2021 ” .

وتابع في بيانه ” لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار. عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية “.

وناشد ” باتيلي ” جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكُّرِ في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها ، كما حثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أيةِ أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديدُ وحدةِ واستقرارِ ليبيا الهشَّـيْن أصلاً.

وأضاف المبعوث الاممي ” عبدالله باتيلي ” أن صبرَ الشعب الليبي آخذٌ في النفاد، وقد آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

ودعا كافة القادة الليبيين إلى وضع نهايةٍ للمراحل الانتقالية وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.

وأشار ” باتيلي ” إلى أن الأممَ المتحدة لن تدّخر جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناءٍ وحازمٍ في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت.

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