أبوبكر فال: (وال) عضو مؤسس مهم وبارز في وكالة أنباء عموم أفريقيا (بانا)

طرابلس 23 ديسمبر 2022 (وال) – أكد مدير عام وكالة أنباء عموم أفريقيا (بانا) أبوبكر فال أن وكالة الأنباء الليبية (وال) عضو مؤسس مهم وبارز في مجلس إدارة وكالة أنباء عموم افريقيا “بانا برس” إحدى مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في زيارة قام بها (فال) مساء اليوم الجمعة إلى مقر وكالة الانباء الليبية (وال) بالعاصمة طرابلس اطلع خلالها على أعمال تحديث وتطوير غرفة الأخبار بالوكالة.

وقال “فال ” في تصريح ل(وال) إن تطوير وكالة انباء عموم افريقيا يستدعى جهود كافة الأفارقة، مشيدا في هذا الصدد بدور مجلس الإدارة (بانا) الذي ترأسه ليبيا، التي قال إنها أدركت أهمية وكالة أنباء عموم أفريقيا وبدأت بجملة من المفاوضات والمشاورات على أعلى المستويات لتصحيح وضع الوكالة واخراجها من الأزمة المالية التي تشهدها الوكالة الإفريقية، وفتح افاق جديدة أمام وكالة عموم افريقيا.

وأضاف أن هنالك روح لتطوير وسائل الاعلام في ليبيا، وأن الصحافة هي الوسيلة المهمة جدا لبناء مجتمعات ديمقراطية في ليبيا، ولن تكون هنالك أي ديمقراطية في افريقيا بدون إعلام قوي ومهني ومن مستوى عالي.

وكشف “فال” أن وكالة عموم افريقيا سوف تتحول قريبا إلى وكالة “ميلتي ميديا” مع برنامج جديد أكثر انتاجية وهيكلية جديدة تعمل لصالح جميع الوكالات الشريكة.

وأكد أن وكالة انباء عموم افريقيا لديها الوسائل والإرادة والمستوى الفني لكنها في حاجة الى إرادة سياسية لتكون قادرة على تنمية الوسائط الفنية للوكالة، وهذا ما يدفع لنقوم بتأسيس هيكلية جديدة ونظام جديد للإنتاج الاخباري ونقدم للسوق مواد جديدة ومتعددة وهذا يستدعى وضع تقنيات جديدة.

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