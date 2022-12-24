صدور مجلة حكامة للعلوم السياسية 

الشارقة 24 ديسمبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الخامس (خريف 2022)، من دورية “حِكامة” التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة، وتصدر مرتين في السنة.

تضمّن العدد ملفًا خاصًا حول “سياسات حقوق الإنسان في البلدان العربية”، حرره وقدّمه معتز الفجيري، وشمل باب “دراسات” خمس مواد من الدراسات التي وردت للملف؛ وهي: دراسة “الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية: دور لجنة الميثاق” لمعتز الفجيري؛ ودراسة “حقوق النساء في أجندة سياسات السلطة الفلسطينيّة الحقوقيّة” لآية راندال؛ ودراسة “حقوق الجنسية والمواطنة للفلسطينيين في المشرق العربي مع التركيز على لبنان” لجابر سليمان؛ ودراسة “جدلية الكشف والحجب: العلاقات الرقمية المتوترة بين الدولة والناشطين في الشرق الأوسط” لشريف عبد الرحمن سيف النصر؛ ودراسة “الحق في التعليم وسياسات السجون في مصر منذ عام 2013” لسيف الإسلام عيد. ومن خارج الملف تضمن العدد دراسة بعنوان “سياسات بلا سيادة: قطاع الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة” لإبراهيم سميح ربايعة.

أما باب “تقارير وأوراق سياسات”، فتضمّن ورقة سياسات بعنوان “تحولات سوق الغاز الأوروبية لعام 2022 والخيارات السياساتية لتجارة الطاقة منخفضة الكربون بين الاتحاد الأوروبي وقطر” كتبها لوران لامبير، وإسماعيل عبد الله، وجاد الطياح، وعبد الفتاح علي؛ وورقة سياسات بعنوان “عدالة الطاقة والعدالة الاجتماعيّة: إعادة التفكير في سياسة دعم الكهرباء في السودان” لأحمد يوسف. وفي باب “دراسة مترجمة”، نقرأ “الإدارة والدولة في سياق ما بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هل هي بداية علاقة جديدة؟”، لجوسيب بونت فيدال، ترجمة محمد أحمد بنيس.

وأخيرًا في باب “مراجعات وعروض كتب”، تضمّن العدد عرضًا لكتاب “منظمة التعاون الإسلامي وحقوق الإنسان”، قدّمته هديل حنيطي؛ وآخر لكتاب “الانتقال الطاقي في تونس” أنجزه محمد عبد الرزاق حسين؛ وأخيرًا كتاب “السياسات الاجتماعية في إيران: المكونات والمؤسسات الرئيسة”، أعدتها حميدة درزادة.(وال _ الشارقة) ح م

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