ليبيا نيوز

في ذكرى الاستقلال رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " : إنما الدنيا كفاح للوطن.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

في ذكرى الاستقلال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” : إنما الدنيا كفاح للوطن.

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وكالة الأنباء الليبية

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