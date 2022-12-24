مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال ليبيا.
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وكالة الأنباء الليبية
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