صدور مجلة “سياسات عربية” 57: الرياضة والسياسة

الشارقة 24 ديسمبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد السابع والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة “سياسات عربية”، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

تضمّن العدد ملفًا خاصًّا بعنوان “الرياضة والسياسة”، اشتمل تقديمًا بعنوان: “سياسة البحث بوصفها عملية مبنية اجتماعيًا: مقاربة بنائية للرياضة بين التعددية والنسبية” لمحفوظ عمارة. ضم الملف الدراسات الآتية: “اللعبة المتمرّدة: تاريخ سياسي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين العالمي والمحلّي”، للكاتبين يان بوس، ورينيه وايلدانجل، و”الإعلام والرياضة أداتان لبناء السمة الوطنية والتسويق لها: الاستراتيجية القَطرية نموذجًا” لكمال حميدو، و”قياس قدرات الدول على استخدام الرياضة أداة للقوة الناعمة: مؤشر القوة الرياضية العالمية” لنديم ناصيف، و”قراءة في تحولات المقاطعة الرياضية لإسرائيل وتأثيراتها” لإيهاب محارمة.

وفي العدد ترجمة علي حاكم صالح لدراسة “الدولة والاقتصاد والرياضة” لبيير بورديو، وترجمة محمد حمشي لدراسة “عن قابلية مبادئ حوكمة الرياضة وقيمها للنقل خارج الغرب” للكاتب إيان هنري.

واشتمل باب “التوثيق” على توثيق لأهمّ “محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي”، و”الوقائع الفلسطينية”، و”وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي” في المدة 1/ 5 ـ 30/ 6/ 2022.

وفي باب “مراجعات الكتب”، أعدّ عبد الكريم أمنكاي مراجعة لكتاب “الشعبوية في الرياضة، والترفيه والثقافة الشعبية”، من تحرير بريان كليفت، وآلان توملنسون(وال _ الشارقة) ح م

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