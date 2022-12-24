بدء أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الاعلام العرب بطرابلس .

طرابلس 24 ديسمبر 2022 ( وال ) – بدأت صباح اليوم بطرابلس أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الاعلام العرب الذي يعقد على هامش اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الاعلام العربي 2022 .

ورحب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد الافي ” في مستهل هذا الاجتماع بالمشاركين فيه والذي تزامن مع نهاية السنة الحالية التي سميت بها طرابلس عاصمة للاعلام العربي ، مؤكدا أن من خلال هذه الاحتفالية التي وكابها تنظيم عددا من الدورات والانشطة في مجالات الاعلام والصحافة والتلفزيون والموسيقى تحت شعار ( ليبيا بعيون متفائلة ) تعبيرا عن الايمان العميق بأن عودة الحياة إلى ليبيا أمر حتمي .

وقال إن دولة ليبيا تجدد دعمها للمبادرات العربية لتعزيز صورة العرب في مواجهة الحملات التي تستهدف هويتنا والتي تنطلق من محورية دور ليبيا ومكانتها في العمل العربي المشترك من خلال مكونات جامعة الدول العربية .