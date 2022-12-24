موسع /بدء أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الاعلام العرب بطرابلس .

طرابلس 24 ديسمبر 2022 ( وال ) – بدأت بطرابلس صباح اليوم أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الاعلام العرب الذي يعقد على هامش اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الاعلام العربي 2022 .

ورحب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد الافي ” في مستهل الاجتماع بالمشاركين فيه والذي تزامن مع نهاية السنة الحالية التي سميت بها طرابلس عاصمة للاعلام العربي ، مؤكدا أن من خلال هذه الاحتفالية التي واكبها تنظيم عددا من الدورات والانشطة في مجالات الاعلام والصحافة والتلفزيون والموسيقى تحت شعار ( ليبيا بعيون متفائلة ) تعبيرا عن الايمان العميق بأن عودة الحياة إلى ليبيا أمر حتمي .

وقال إن دولة ليبيا تجدد دعمها للمبادرات العربية لتعزيز صورة العرب في مواجهة الحملات التي تستهدف هويتنا والتي تنطلق من محورية دور ليبيا ومكانتها في العمل العربي المشترك من خلال مكونات جامعة الدول العربية .

وأكد وزير الدولة ،استعداد ليبيا لدعم المبادرات العربية الهادفة لتعزيز صورة العرب ومواجهة الحملات المتواصلة من عقود لاستهداف هويتنا واثارة النعرات بين شعوبنا ، لافتا إلى انشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الاعلامي المعنية بمواجهة خطاب الكراهية والاخلالات المهنية ، إلى جانب تطوير التلفزيون الحكومي وذلك من أجل تبني مسار مهني وتحريري يدعو للوحدة والسلام والتنمية .

وأعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد الافي ” في كلمته عن إصدار حكومة الوحدة الوطنية قرار بانشاء مدينة طرابلس للانتاج الاعلامي ، مؤكدا أن إنشائها سيسهم في تطوير البنية التحتية لوسائل الاعلام وتطوير الانتاج الدرامي والتلفزيوني .

وكان مجلس وزراء الاعلام العرب قد أعلن في دورته السابقة عن اختيار بيروت عاصمة للاعلام العربي للعام 2023 ، وأن تظل مدينة القدس عاصمة أبدية للاعلام العربي .